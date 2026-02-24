Visites guidées du musée et des archives

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-07-01 15:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-24 2026-07-01

Des visites guidées en famille pour découvrir les coulisses du musée et des Archives autour de la Résistance.

Pendant les vacances de printemps, les médiatrices du musée de la Résistance et de la Déportation du Cher et des Archives départementales proposent des visites spécialement conçues pour les familles. Adultes et enfants, à partir de 8 ans, sont invités à explorer le musée, les coulisses des Archives et l’exposition La Médaille de la Résistance française. Visites gratuites, sur inscription obligatoire, dans la limite de 20 personnes. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tours for the whole family to discover the Resistance behind the scenes at the Museum and Archives.

L’événement Visites guidées du musée et des archives Bourges a été mis à jour le 2026-02-24 par OT BOURGES