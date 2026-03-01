Découverte des Pollinisateurs Bourges

Découverte des Pollinisateurs

Le Val d'Auron Bourges

2026-07-08 10:00:00

2026-07-08 12:00:00

2026-07-08

Explorez le monde fascinant des pollinisateurs lors d’une sortie nature au Marais boisé du Val d’Auron.

Partez à la découverte des pollinisateurs au cœur du Marais boisé du Val d’Auron. Cette sortie nature vous invite à observer de près bourdons et syrphes, ces insectes indispensables à la pollinisation et à l’équilibre de nos écosystèmes. Souvent confondu avec une guêpe, le syrphe joue pourtant un rôle clé dans la biodiversité.

Accompagnés par l’Association Nature 18, apprenez à reconnaître ces espèces et à mieux comprendre leur importance.

Cette animation est gratuite, sur réservation obligatoire auprès de l’Association Nature 18.

Rendez-vous au parking de l’ancienne plage du Lac d’Auron à Bourges.

Suivre les panneaux Marais du Val d’Auron. .

Le Val d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

English :

Explore the fascinating world of pollinators on a nature outing to the Val d?Auron wooded marsh.

