Sortie Nature Découverte des pollinisateurs Bourges
Sortie Nature Découverte des pollinisateurs Bourges mercredi 8 juillet 2026.
Bourges
Sortie Nature Découverte des pollinisateurs
Le Val d’Auron Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Observez les libellules du lac et percez les secrets de ces insectes fascinants au Marais boisé du Val d’Auron.
Lors de cette sortie, partez à la rencontre des bourdons, papillons et des syrphe. Souvent confondu avec guêpe, cet insecte est indispensable à la pollinisation. .
Le Val d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org
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English :
Observe the lake’s dragonflies and discover the secrets of these fascinating insects at the Val d’Auron wooded marsh.
L’événement Sortie Nature Découverte des pollinisateurs Bourges a été mis à jour le 2026-04-24 par BERRY
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