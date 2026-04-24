Bourges

Sortie Nature Découverte des pollinisateurs

Le Val d’Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Observez les libellules du lac et percez les secrets de ces insectes fascinants au Marais boisé du Val d’Auron.

Lors de cette sortie, partez à la rencontre des bourdons, papillons et des syrphe. Souvent confondu avec guêpe, cet insecte est indispensable à la pollinisation. .

Le Val d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

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English :

Observe the lake’s dragonflies and discover the secrets of these fascinating insects at the Val d’Auron wooded marsh.

L’événement Sortie Nature Découverte des pollinisateurs Bourges a été mis à jour le 2026-04-24 par BERRY