Informations pratiques

Bourges

Fête de Fin de Saison

Route de la Chapelle Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Une grande fête artistique et conviviale pour clôturer la saison à l’Antre Peaux, entre exposition, concerts, spectacles et rencontres.

Antre Peaux célèbre sa fin de saison samedi 4 juillet 2026, de 14h à 22h30, avec une journée ouverte à toutes et tous au cœur de la friche culturelle. Pour l’occasion, les disciplines qui font vivre le lieu tout au long de l’année seront mises à l’honneur. Le public pourra découvrir le vernissage de l’exposition Jardin des visages de Jaky la Brune, assister à des concerts et des spectacles, rencontrer les artistes et créateurs locaux présents sur le marché, et profiter de nombreuses surprises qui rythmeront l’après-midi et la soirée. Un grand repas participatif est également proposé, avec barbecue à disposition. .

Route de la Chapelle Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 50 38 61

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English :

A grand, artistic, and festive celebration to close out the season at l’Antre Peaux, featuring exhibitions, concerts, performances, and meet-and-greets.

L’événement Fête de Fin de Saison Bourges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT BOURGES