Bourges

Apéro barque dans les Marais de Bourges

Bourges Cher

Tarif : 31 – 31 – EUR

31

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-03

Une soirée unique entre balade, nature et gourmandise… au coucher du soleil.

Embarquez pour une balade en barque aller-retour à travers les marais et rejoignez une parcelle accessible uniquement par l’eau.

Sur place, profitez d’un moment convivial avec jeux, découverte des Marais et de Bourges, puis laissez-vous porter par un apéritif de produits du terroir (boissons incluses), face à un cadre exceptionnel.

Accueil au point de départ, traversée en barque dans les marais Embarquez pour une traversée paisible des canaux, entourés par la faune et la flore typiques des marais jusqu’à la parcelle. Arrivée à la parcelle Débarquez sur une parcelle spécialement aménagée pour l’apéritif. Apéritif au coucher du soleil Dégustez une sélection de produits locaux, boissons incluses, tout en profitant de la beauté du crépuscule, avec une vue splendide sur la cathédrale ! Des jeux et animations conviviales seront également pour petits et grands. Reprenez la barque pour un retour à la nuit tombée. 31 .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New for 2024: Les Apéros Barques, a unique experience in the heart of the Marais de Bourges, at sunset!

Let yourself be tempted by an unforgettable evening as you embark on a boat trip through the marshes.

L’événement Apéro barque dans les Marais de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY