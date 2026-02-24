Bourges

Vélotour en Centre-Val de Loire à Bourges

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Découvrez Bourges autrement lors d’une balade à vélo insolite à travers des lieux habituellement inaccessibles.

Le Vélotour Centre-Val de Loire vous propose une expérience originale pour redécouvrir la ville de Bourges à vélo. Dans une ambiance conviviale, les participants parcourent un itinéraire surprenant passant par des sites habituellement fermés au public monuments historiques, équipements sportifs, bâtiments administratifs ou encore lieux culturels.

Accessible à tous, cet événement invite à partager un moment ludique en famille, entre amis ou entre collègues. Une balade atypique où le plaisir de pédaler rime avec curiosité et bonne humeur.

Deux départs sont possibles soit 9h soit 11h. 7 .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire velotour@velotour.fr

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English :

Discover Bourges from a different angle on an unusual bike ride through places that are usually inaccessible.

L’événement Vélotour en Centre-Val de Loire à Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BOURGES