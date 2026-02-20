Messages secrets Bourges

Messages secrets

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Un jeu de piste captivant pour apprendre à décrypter des messages secrets comme en temps de guerre.

Avec l’atelier Messages secrets , les enfants participent à un jeu de piste immersif autour du décryptage de codes et messages confidentiels. En équipe, ils apprennent à interpréter différents systèmes de codage afin de retrouver un mystérieux colis parachuté par les Britanniques. Cette animation ludique et pédagogique permet de découvrir les techniques de communication utilisées en période de guerre, tout en développant logique, observation et esprit d’équipe. Une aventure stimulante pour percer les secrets de l’Histoire. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

English :

A captivating treasure hunt to learn how to decipher secret wartime messages.

