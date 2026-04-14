OuterFest 2026 Bourges
OuterFest 2026 Bourges vendredi 8 mai 2026.
Bourges
OuterFest 2026
Route de la Chapelle Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-09 03:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Deux soirées festives autour des cultures dub et sound system, avec concerts, animations et temps convivial à partager en famille.
L’OUTERFEST revient pour une deuxième édition à L’Antrepeaux, à Bourges, avec deux soirées consacrées aux cultures dub et sound system. Cet événement met à l’honneur une programmation réunissant plusieurs artistes et collectifs reconnus, comme Weeding Dub, Inner Standing, I Station Sound System, Dawa Hifi et Footprint System.
En complément des soirées, un temps gratuit et ouvert à tous est proposé le samedi après-midi. Il comprendra des ateliers de production musicale, des démonstrations de live dub mix, ainsi que des animations et jeux accessibles à un public familial.
Accessible et convivial, OUTERFEST s’inscrit comme un rendez-vous culturel mettant en valeur les esthétiques et pratiques liées au dub et au sound system. .
Route de la Chapelle Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 83 83 00 legrosbazar18@gmail.com
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English :
Two festive evenings of dub and sound system culture, with concerts, entertainment and family fun.
L’événement OuterFest 2026 Bourges a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BOURGES
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