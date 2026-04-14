Bourges

OuterFest 2026

Route de la Chapelle Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-09 03:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Deux soirées festives autour des cultures dub et sound system, avec concerts, animations et temps convivial à partager en famille.

L’OUTERFEST revient pour une deuxième édition à L’Antrepeaux, à Bourges, avec deux soirées consacrées aux cultures dub et sound system. Cet événement met à l’honneur une programmation réunissant plusieurs artistes et collectifs reconnus, comme Weeding Dub, Inner Standing, I Station Sound System, Dawa Hifi et Footprint System.

En complément des soirées, un temps gratuit et ouvert à tous est proposé le samedi après-midi. Il comprendra des ateliers de production musicale, des démonstrations de live dub mix, ainsi que des animations et jeux accessibles à un public familial.

Accessible et convivial, OUTERFEST s’inscrit comme un rendez-vous culturel mettant en valeur les esthétiques et pratiques liées au dub et au sound system. .

Route de la Chapelle Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 83 83 00 legrosbazar18@gmail.com

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English :

Two festive evenings of dub and sound system culture, with concerts, entertainment and family fun.

L’événement OuterFest 2026 Bourges a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BOURGES