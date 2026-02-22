Les Nuits Lumière de Bourges

Centre-ville Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-05-07

Dès le 7 mai 2026, les Nuits Lumière reviennent illuminer 6 sites patrimoniaux de Bourges ! Ce parcours nocturne gratuit s’enrichit d’une création inédite Place Cujas, pensée par l’ENSA pour Bourges 2028. Téléchargez l’application Legendr pour profiter d’une visite interactive complète.

La Ville de Bourges annonce le retour des Nuits Lumière ! Dès le 7 mai 2026, ce parcours-spectacle nocturne et gratuit illuminera 6 sites patrimoniaux du centre historique à travers des projections vidéo scénographiées.

Point d’orgue de cette saison un partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Art de Bourges (ENSA). Sur la Place Cujas, 20 étudiants proposeront une création contemporaine inédite. Ce projet innovant, où la nature reprend ses droits, s’inscrit dans la perspective de l’année Capitale Européenne de la Culture 2028.

Pour sublimer cette déambulation, l’application gratuite Legendr (iOS/Android) transforme votre smartphone en véritable guide interactif. Elle vous apporte les clés historiques nécessaires pour apprécier les œuvres et décrypter leurs symboles. .

Centre-ville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire direction-communication@ville-bourges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From May 7, 2026, Nuits Lumière will be back to illuminate 6 heritage sites in Bourges! This free nocturnal itinerary is enriched by a new creation at Place Cujas, designed by ENSA for Bourges 2028. Download the Legendr application for a complete interactive tour.

L’événement Les Nuits Lumière de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-02-20 par BERRY