Bourges

Les médaillons du lycée de Marguerite de Navarre

50 rue de Vauvert Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 12:30:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

La visite express des médaillons du lycée Marguerite de Navarre propose une découverte courte et accessible d’un ensemble patrimonial remarquable à Bourges. Réalisés par Jean Lerat et installés sur la façade de l’internat, ces 41 médaillons rendent hommage à des femmes exemplaires.

La visite express des médaillons du lycée Marguerite de Navarre invite à découvrir, en format court, l’un des ensembles artistiques et patrimoniaux les plus singuliers de Bourges. Ornant la façade de l’internat reconstruit dans les années 1950, ces 41 médaillons en grès céramique ont été réalisés par Jean et Jacqueline Lerat dans le cadre d’un projet qui voulait faire de ce lieu un véritable hommage aux femmes et à leurs accomplissements. Chaque portrait met en lumière une figure féminine marquante — artiste, scientifique, sportive, patriote ou femme politique — et compose une galerie de femmes exemplaires pensée comme un message d’inspiration pour les générations futures. .

50 rue de Vauvert Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lycée Marguerite de Navarre medallions express tour is a short, accessible way to discover a remarkable heritage site in Bourges. Created by Jean Lerat and installed on the facade of the boarding school, these 41 medallions pay tribute to exemplary women.

L’événement Les médaillons du lycée de Marguerite de Navarre Bourges a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BOURGES