Bourges

Mois de la Photo Looking For The Masters in Ricardo’s Golden Shoes

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Parcourez l’histoire de la photographie avec Catherine Balet au Château d’Eau. Un hommage créatif et décalé aux plus grands maîtres de l’image, à travers 120 clichés iconiques réinterprétés.

Le Château d’Eau Château d’Art présente l’exposition phare de Catherine Balet Looking for the Masters in Ricardo’s Golden Shoes . Accompagnée de son modèle fétiche Ricardo Martinez Paz, l’artiste réinterprète 120 images iconiques, revisitant 184 ans d’histoire de la photographie, du premier autoportrait de 1839 aux tendances numériques actuelles.

Cette série anthropologique interroge avec humour et tendresse la notion de mémoire et le sens de la représentation de soi à l’heure du smartphone. Véritable dialogue entre passé et présent, ce travail d’une grande rigueur esthétique est un passage obligé pour tout amateur d’art. L’exposition est ouverte du mardi au dimanche, de 15h à 19h, place Séraucourt. Ne manquez pas la rencontre avec l’artiste le samedi 23 mai à 14h. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 13

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English :

Tour the history of photography with Catherine Balet at the Château d?Eau. A creative, offbeat tribute to the greatest masters of the image, through 120 reinterpreted iconic shots.

L’événement Mois de la Photo Looking For The Masters in Ricardo’s Golden Shoes Bourges a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BOURGES