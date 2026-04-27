Bourges

La Contrebasse

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Découvrez Thomas Storelli dans La Contrebasse de Patrick Süskind. Un monologue théâtral poignant, entre passion musicale et solitude, présenté à l’Amphithéâtre Gaston de Bonneval à Bourges.

L’association Double Cœur vous invite à une immersion dans l’univers de Patrick Süskind avec sa pièce culte écrite en 1981. Seul en scène, le comédien Thomas Storelli incarne un contrebassiste de l’Opéra dont le quotidien oscille entre amour secret pour une jeune soprano et relation conflictuelle avec son instrument imposant.

Ce monologue, à la fois grinçant et bouleversant, explore avec poésie les méandres de l’âme humaine et la passion musicale. Thomas Storelli, formé à Cordoue et habitué des scènes berruyères, prête sa voix et son talent à ce personnage complexe et volubile. La représentation se déroule dans le cadre solennel des Archives Départementales du Cher. Entrée libre dans la limite des places disponibles, sans réservation. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 87 27 64 double.coeur18@orange.fr

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English :

Discover Thomas Storelli in Patrick Süskind’s La Contrebasse . A poignant theatrical monologue, between musical passion and solitude, presented at the Amphithéâtre Gaston de Bonneval in Bourges.

L’événement La Contrebasse Bourges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT BOURGES