Bourges

Les mercredis au musée militaire Soldat, c’est quoi cette affiche ?

7 bis Avenue de Dun Bourges Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 15:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Chaque mois, le mercredi de 14h à 15h30, les enfants de 6 à 12 ans sont invités à participer à des ateliers entièrement gratuits au musée du Train et des équipages militaires.

En mai vient découvrir les affiches militaires et réalise ta propre affiche lors d’un atelier ludique au musée.

Chaque séance propose un temps de découverte pour comprendre, observer et apprendre, suivi d’un atelier pratique pour créer, manipuler et repartir avec sa création. Un moment à la fois pédagogique et amusant, idéal pour éveiller la curiosité des plus jeunes tout en partageant une expérience culturelle avec ses camarades. Pour cet atelier le musée propose aux enfants de découvrir les affiches d’engagement. Ils pourront créer leur propre affiche lors d’un atelier. Venez nombreux partager ces moments de découverte, de création et d’histoire !

A destination des enfants de 6 à 12 ans.

Tarif Gratuit 0 .

7 bis Avenue de Dun Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 50 coralie2.da-rocha@intradef.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every month, on Wednesdays from 2 to 3.30pm, children aged 6 to 12 are invited to take part in free workshops at the Musée du Train et des équipages militaires.

In May, come and discover military posters and make your own during a fun workshop at the museum.

L’événement Les mercredis au musée militaire Soldat, c’est quoi cette affiche ? Bourges a été mis à jour le 2026-04-23 par BERRY