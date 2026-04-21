Cirques Antiques, Duels Tragiques Bourges
Cirques Antiques, Duels Tragiques Bourges mercredi 27 mai 2026.
Bourges
Cirques Antiques, Duels Tragiques
34 Rue Henri Sellier Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-27
Découvrez le talent des élèves du collège Le Grand Meaulnes lors de deux soirées théâtrales inédites au Conservatoire de Bourges. Entre cirque, western et tragédies !
Le Conservatoire de Bourges accueille le spectacle des Classes à Horaires Aménagés Théâtre du collège Le Grand Meaulnes. Réparti sur deux soirées, ce rendez-vous met en lumière le travail des élèves de la 6e à la 3e.
Le mercredi 27 mai, place au Grand Cirque Traviata (Jean-Paul Alègre) et au western déjanté Le Chat de Kanosh (Thibault Muller).
Le jeudi 28 mai s’oriente vers un registre plus sombre avec les Tragédies de Sénèque, Gaudé et Anouilh, suivies par Le point de rupture d’Agatha Christie.
Sous la direction d’Auréline Paris, Charlotte Picard et Cécile Rullon, ces représentations mêlent mythologie antique et intrigues policières pour un moment de partage culturel. .
34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr
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English :
Discover the talent of Le Grand Meaulnes middle school students in two unique theatrical evenings at the Bourges Conservatoire. A mix of circus, western and tragedy!
L’événement Cirques Antiques, Duels Tragiques Bourges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES
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