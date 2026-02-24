L’étrange défaite Bourges

L’étrange défaite

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Un spectacle engagé autour de L’Étrange défaite de Marc Bloch, pour comprendre les fractures de 1940 et raviver l’esprit de Résistance.

Proposé dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance, en partenariat avec l’ONAC-VG, l’ANACR et les Amis du musée de la Résistance et de la Déportation du Cher, ce spectacle s’inspire de L’Étrange défaite de Marc Bloch. Après Premier combat de Jean Moulin, Jean-Paul Zennacker porte à la scène ce texte majeur rédigé en 1940, dans lequel l’historien analyse les causes de l’effondrement français. À travers ce récit lucide et engagé, le public est invité à réfléchir aux responsabilités politiques et militaires de l’époque, ainsi qu’au parcours de Marc Bloch, résistant exécuté en 1944. Un temps fort de mémoire et de transmission. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

English :

An engaging show based on Marc Bloch?s L?Étrange défaite, to understand the rifts of 1940 and rekindle the spirit of the Resistance.

