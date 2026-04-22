Conférence Jenny de Vasson, une Photographe au Pays de George Sand Bourges
Conférence Jenny de Vasson, une Photographe au Pays de George Sand Bourges mardi 26 mai 2026.
Bourges
Conférence Jenny de Vasson, une Photographe au Pays de George Sand
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:30:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Plongez dans l’univers de Jenny de Vasson lors d’une conférence dédiée à cette photographe au pays de George Sand.
Dans le cadre du Mois de la Photo, découvrez la conférence Jenny de Vasson, une photographe au pays de George Sand , animée par Vanessa Weinling.
Cette rencontre propose d’explorer le parcours et le travail de cette figure singulière de la photographie, en lien avec l’univers de George Sand. Une occasion d’approfondir ses connaissances et de porter un regard nouveau sur cette artiste. Rendez-vous mardi 26 mai à 18h30 à la Maison des musées, place Étienne-Dolet à Bourges. .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45
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English :
Immerse yourself in the world of Jenny de Vasson at a conference dedicated to this photographer in the land of George Sand.
L’événement Conférence Jenny de Vasson, une Photographe au Pays de George Sand Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES
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