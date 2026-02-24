La Journée nationale de La Résistance Bourges

La Journée nationale de La Résistance

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

2026-05-27 15:00:00

2026-05-27

2026-05-27

Une après-midi de mémoire et de transmission au musée pour commémorer la Journée nationale de la Résistance.

À l’occasion de la Journée nationale de la Résistance, célébrée chaque 27 mai en hommage à la première réunion du Conseil national de la Résistance en 1943, le musée de la Résistance et de la Déportation du Cher propose un temps fort ouvert à tous. Rendez-vous mercredi 27 mai 2026 à partir de 15h00 pour un moment d’échanges, suivi à 17h00 d’une visite guidée de l’exposition permanente par l’équipe de médiation. Une rencontre essentielle pour faire vivre la mémoire de celles et ceux qui ont résisté durant la Seconde Guerre mondiale. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 66 direction.archives@departement18.fr

An afternoon of remembrance and transmission at the museum to commemorate National Resistance Day.

