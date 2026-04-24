Bourges

Murmures du Rucher

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Plongez dans Murmures du rucher , une œuvre musicale et poétique inspirée de la vie des abeilles.

Le Paris Mozart Orchestra PMO in Bourges présente Murmures du rucher , une création de Fiona Monbet, mêlant musique et récit. Inspirée de La Vie des abeilles de Maurice Maeterlinck, cette œuvre propose une immersion sensible dans l’univers de la ruche à travers sept tableaux interprétés par 12 musiciens et un récitant. Portée par une écriture musicale vivante, aux influences classiques, jazz et traditionnelles, cette pièce évoque avec poésie notre lien au vivant. Un concert à découvrir mardi 12 mai à 20h à l’auditorium Corinne-Dadat du Conservatoire. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

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English :

Immerse yourself in Murmurs from the Apiary , a musical and poetic work inspired by the life of bees.

L’événement Murmures du Rucher Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES