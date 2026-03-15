George Sand, une écrivaine engagée dans son siècle

Les Rives d’Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Découvrez l’adaptation de Georges Buisson lors d’une conférence-lecture à deux voix au Muséum de Bourges.

L’association Paroles Publiques propose une conférence lecture à deux voix pour

présenter George Sand , femme libre et engagée.. Cette conférence aborde pour mieux la

comprendre son enfance, sa jeunesse son éducation et ses combats personnels mais

aussi ceux u’elle mena publiquement pour une société plus juste et plus humaine .

Les Rives d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 09 65 95 paroles.publiques@gmail.com

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English :

Discover Georges Buisson’s adaptation during a two-part lecture-reading at the Muséum de Bourges.

L’événement George Sand, une écrivaine engagée dans son siècle Bourges a été mis à jour le 2026-03-15 par BERRY