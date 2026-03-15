George Sand, une écrivaine engagée dans son siècle Bourges
George Sand, une écrivaine engagée dans son siècle Bourges mardi 12 mai 2026.
George Sand, une écrivaine engagée dans son siècle
Les Rives d’Auron Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Découvrez l’adaptation de Georges Buisson lors d’une conférence-lecture à deux voix au Muséum de Bourges.
L’association Paroles Publiques propose une conférence lecture à deux voix pour
présenter George Sand , femme libre et engagée.. Cette conférence aborde pour mieux la
comprendre son enfance, sa jeunesse son éducation et ses combats personnels mais
aussi ceux u’elle mena publiquement pour une société plus juste et plus humaine .
Les Rives d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 09 65 95 paroles.publiques@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Georges Buisson’s adaptation during a two-part lecture-reading at the Muséum de Bourges.
L’événement George Sand, une écrivaine engagée dans son siècle Bourges a été mis à jour le 2026-03-15 par BERRY