7 ème Salon Artistique Centre Val de Loire Bourges
7 ème Salon Artistique Centre Val de Loire Bourges samedi 27 juin 2026.
Bourges
7 ème Salon Artistique Centre Val de Loire
Allée René Ménard Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
7ème Salon artistique de la Ligue Centre-Val de Loire un rendez-vous incontournable dédié à la création et aux talents du territoire.
La Ligue Centre-Val de Loire organise la 7ème édition de son salon artistique, un rendez-vous dédié à la promotion des talents et à la valorisation de la création contemporaine. Cet événement réunit artistes confirmés et émergents autour d’une exposition éclectique mêlant différentes disciplines peinture, sculpture, photographie, arts graphiques et techniques mixtes .
Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire monique.azarian@orange.fr
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English :
7th Salon artistique de la Ligue Centre-Val de Loire: an unmissable event dedicated to local creativity and talent.
L’événement 7 ème Salon Artistique Centre Val de Loire Bourges a été mis à jour le 2026-06-04 par OT BOURGES
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