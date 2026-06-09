Bourges

7 ème Salon Artistique Centre Val de Loire

Allée René Ménard Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

7ème Salon artistique de la Ligue Centre-Val de Loire un rendez-vous incontournable dédié à la création et aux talents du territoire.

La Ligue Centre-Val de Loire organise la 7ème édition de son salon artistique, un rendez-vous dédié à la promotion des talents et à la valorisation de la création contemporaine. Cet événement réunit artistes confirmés et émergents autour d’une exposition éclectique mêlant différentes disciplines peinture, sculpture, photographie, arts graphiques et techniques mixtes .

Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire monique.azarian@orange.fr

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English :

7th Salon artistique de la Ligue Centre-Val de Loire: an unmissable event dedicated to local creativity and talent.

L’événement 7 ème Salon Artistique Centre Val de Loire Bourges a été mis à jour le 2026-06-04 par OT BOURGES