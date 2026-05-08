Bourges

Mois de la Photo Traces

4 Rue Ampère Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Explorez Traces , une installation éphémère de six artistes aux regards singuliers. Une immersion poétique et introspective au cœur des ateliers d’artistes de la rue Ampère à Bourges.

Du 12 au 14 juin, les ateliers d’artistes O4A ouvrent leurs portes pour l’événement Traces . Six plasticiens et photographes — Anaïs Boudot, Yannis Boussac, Léti Fourrichon, Julien Guezennec, Alex Korber et Christine Légeret — croisent leurs univers pour créer une installation éphémère. Entre quotidien fantasmé et visions oniriques, chaque œuvre invite à une déambulation introspective et sensible.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 12 juin à 18h. Le programme s’enrichit d’un concert le samedi 13 juin à 19h. Une occasion unique de découvrir la vitalité de la création locale dans l’intimité d’un lieu de travail et de partage ! .

4 Rue Ampère Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 28 48 24

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English :

Explore Traces , an ephemeral installation by six artists with singular outlooks. A poetic and introspective immersion in the heart of the artist studios on rue Ampère in Bourges.

L’événement Mois de la Photo Traces Bourges a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BOURGES