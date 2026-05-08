Mois de la Photo Traces Bourges
Mois de la Photo Traces Bourges vendredi 12 juin 2026.
Bourges
Mois de la Photo Traces
4 Rue Ampère Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Explorez Traces , une installation éphémère de six artistes aux regards singuliers. Une immersion poétique et introspective au cœur des ateliers d’artistes de la rue Ampère à Bourges.
Du 12 au 14 juin, les ateliers d’artistes O4A ouvrent leurs portes pour l’événement Traces . Six plasticiens et photographes — Anaïs Boudot, Yannis Boussac, Léti Fourrichon, Julien Guezennec, Alex Korber et Christine Légeret — croisent leurs univers pour créer une installation éphémère. Entre quotidien fantasmé et visions oniriques, chaque œuvre invite à une déambulation introspective et sensible.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 12 juin à 18h. Le programme s’enrichit d’un concert le samedi 13 juin à 19h. Une occasion unique de découvrir la vitalité de la création locale dans l’intimité d’un lieu de travail et de partage ! .
4 Rue Ampère Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 28 48 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Explore Traces , an ephemeral installation by six artists with singular outlooks. A poetic and introspective immersion in the heart of the artist studios on rue Ampère in Bourges.
L’événement Mois de la Photo Traces Bourges a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- George Sand, une écrivaine engagée dans son siècle Bourges 12 mai 2026
- La Contrebasse Bourges 12 mai 2026
- Murmures du Rucher Bourges 12 mai 2026
- Robin Maxime Bourges 14 mai 2026
- Festival Cosmic Trip 2026 Bourges 14 mai 2026