Conférence Zigzags Un Regard sur le Genre dans l’Histoire de la Photographie Bourges
Conférence Zigzags Un Regard sur le Genre dans l’Histoire de la Photographie Bourges mardi 9 juin 2026.
Bourges
Conférence Zigzags Un Regard sur le Genre dans l’Histoire de la Photographie
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:30:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Interrogez les représentations du genre dans la photographie lors d’une conférence captivante au cœur du Mois de la Photo.
Dans le cadre du Mois de la Photo, assistez à la conférence Zigzags un regard sur le genre dans l’histoire de la photographie , animée par Valentin Gleyze. Cette rencontre propose d’explorer les questions de genre à travers l’évolution des pratiques photographiques, offrant un éclairage original et accessible sur l’histoire de cet art. Rendez-vous mardi 9 juin à 18h30 à la Maison des musées, place Étienne-Dolet à Bourges. .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45
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English :
Question the representation of gender in photography at a captivating conference in the heart of the Mois de la Photo.
L’événement Conférence Zigzags Un Regard sur le Genre dans l’Histoire de la Photographie Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES
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