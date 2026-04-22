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Conférence Zigzags Un Regard sur le Genre dans l’Histoire de la Photographie Bourges

Conférence Zigzags Un Regard sur le Genre dans l’Histoire de la Photographie Bourges

Conférence Zigzags Un Regard sur le Genre dans l’Histoire de la Photographie Bourges mardi 9 juin 2026.

Adresse : Place Etienne Dolet

Ville : 18000 Bourges

Département : Cher

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Bourges

Conférence Zigzags Un Regard sur le Genre dans l’Histoire de la Photographie

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:30:00
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

Interrogez les représentations du genre dans la photographie lors d’une conférence captivante au cœur du Mois de la Photo.
Dans le cadre du Mois de la Photo, assistez à la conférence Zigzags un regard sur le genre dans l’histoire de la photographie , animée par Valentin Gleyze. Cette rencontre propose d’explorer les questions de genre à travers l’évolution des pratiques photographiques, offrant un éclairage original et accessible sur l’histoire de cet art. Rendez-vous mardi 9 juin à 18h30 à la Maison des musées, place Étienne-Dolet à Bourges.   .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 

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English :

Question the representation of gender in photography at a captivating conference in the heart of the Mois de la Photo.

L’événement Conférence Zigzags Un Regard sur le Genre dans l’Histoire de la Photographie Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES

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