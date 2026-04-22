Bourges

Conférence Zigzags Un Regard sur le Genre dans l’Histoire de la Photographie

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Interrogez les représentations du genre dans la photographie lors d’une conférence captivante au cœur du Mois de la Photo.

Dans le cadre du Mois de la Photo, assistez à la conférence Zigzags un regard sur le genre dans l’histoire de la photographie , animée par Valentin Gleyze. Cette rencontre propose d’explorer les questions de genre à travers l’évolution des pratiques photographiques, offrant un éclairage original et accessible sur l’histoire de cet art. Rendez-vous mardi 9 juin à 18h30 à la Maison des musées, place Étienne-Dolet à Bourges. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45

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English :

Question the representation of gender in photography at a captivating conference in the heart of the Mois de la Photo.

L’événement Conférence Zigzags Un Regard sur le Genre dans l’Histoire de la Photographie Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES