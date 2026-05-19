Bourges

Festival Natur’Art 2026

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Le Festival Natur’Art célèbre la biodiversité à travers expositions, conférences et animations artistiques dédiées à la nature au Carré d’Auron.

Pendant trois jours, artistes, associations et passionnés proposent une programmation variée mêlant expositions d’arts visuels, photographie, peinture, sculpture, illustration, conférences, projections et animations pour tous les publics. Ce rendez-vous culturel et engagé invite les visiteurs à porter un regard sensible sur le vivant et les enjeux environnementaux à travers des œuvres inspirées de la faune, de la flore et des paysages. Des ateliers et projets pédagogiques complètent cette manifestation conviviale et intergénérationnelle organisée au Carré d’Auron. .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 30 31 14 festivalnaturart@gmail.com

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English :

The Natur?Art Festival celebrates biodiversity through exhibitions, conferences and artistic events dedicated to nature at the Carré d?Auron.

L’événement Festival Natur’Art 2026 Bourges a été mis à jour le 2026-05-19 par OT BOURGES