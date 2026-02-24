Un Héros Très Discret Bourges

Un Héros Très Discret

Un film culte de Jacques Audiard, entre imposture et ascension sociale dans la France de la Libération.

Réalisé par Jacques Audiard en 1996, Un héros très discret est une comédie dramatique portée par Mathieu Kassovitz, Anouk Grinberg, Sandrine Kiberlain et Albert Dupontel. À la Libération, Albert Dehousse, jeune homme sans envergure, se façonne un passé de résistant et s’invente un destin héroïque. Dans une France en pleine reconstruction, il gravit les échelons grâce à la mystification et au mensonge. Adapté du roman de Jean-François Deniau et récompensé à Cannes, ce film explore avec finesse les zones grises de l’Histoire et les mécanismes de l’illusion. Durée 1h39. .

Jacques Audiard’s cult film about imposture and social climbing in France during the Liberation.

