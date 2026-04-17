Bourges

Visite express de l’exposition elles- parcours féminins, de l’atelier au musée

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 12:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La visite express de l’exposition ELLES, parcours féminins, de l’atelier au musée à Bourges propose une découverte courte et accessible d’un parcours consacré aux femmes artistes et à leur place dans l’histoire de l’art. À travers une sélection d’œuvres et de figures féminines marquantes, elle i

La visite express de l’exposition ELLES, parcours féminins, de l’atelier au musée à Bourges offre un format court pour découvrir l’essentiel d’un parcours dédié aux femmes dans l’art et dans les collections muséales. En quelques étapes, elle met en lumière des artistes, des œuvres et des trajectoires féminines souvent peu visibles dans l’histoire de l’art. Cette visite permet d’aborder les enjeux de reconnaissance, de transmission et de valorisation des créations féminines, tout en révélant la richesse d’œuvres présentées au sein de l’exposition. Accessible et rythmée, elle constitue une invitation à explorer autrement le musée à travers une approche à la fois patrimoniale, artistique et engagée. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92

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English :

The express tour of the exhibition ELLES, parcours féminins, de l?atelier au musée in Bourges offers a short, accessible introduction to a journey dedicated to women artists and their place in art history. Through a selection of works and outstanding female figures, it i

L’événement Visite express de l’exposition elles- parcours féminins, de l’atelier au musée Bourges a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BOURGES