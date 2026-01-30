Laissez verdure Bourges
Laissez verdure Bourges vendredi 26 juin 2026.
Laissez verdure
9 Rue Edouard Branly Bourges Cher
Début : Mercredi 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-11-15 19:00:00
2026-06-26
Exposition collective en deux volets été automne
Laissez verdure sont les dernières paroles prononcées par George Sand le 8 juin 1876. Ces mots sonnent comme un manifeste, écho aux problématiques écologiques actuelles. Cent cinquante ans plus tard, comment répondre à ces dernières volontés ? Comment interpréter cet héritage ?
L’exposition Laissez verdure se veut un conte imaginé par les jeunes artistes-étudiant.es de l’ENSA de Bourges, l’historienne de l’art Stéphanie Jamet et l’artiste Vanessa Fanuele, en collaboration avec les responsables des ateliers Hugo Bonnet-Massip et Jessie Morin. Un conte collectif pour inventer un Il sera une fois . .
