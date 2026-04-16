Bourges

Les Femmes dans l’oeuvre d’Estève

13 rue Edouard-Branly Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 12:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Découvrez la place des femmes dans l’œuvre de Maurice Estève lors d’une visite express au cœur de son univers pictural.

Cette visite express propose d’explorer la représentation des femmes dans l’œuvre de Maurice Estève, artiste majeur du XXe siècle étroitement lié à Bourges. À travers une sélection d’œuvres, le public est invité à observer la manière dont la figure féminine traverse son travail et nourrit son univers plastique. Ce rendez-vous court et accessible offre des clés de lecture pour mieux comprendre la sensibilité de l’artiste, son regard et l’évolution de sa création. Une découverte thématique idéale au musée Estève. .

13 rue Edouard-Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the place of women in Maurice Estève?s work during an express visit to the heart of his pictorial universe.

L’événement Les Femmes dans l’oeuvre d’Estève Bourges a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BOURGES