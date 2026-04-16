Les Femmes dans l’oeuvre d’Estève Bourges
Les Femmes dans l’oeuvre d’Estève Bourges vendredi 26 juin 2026.
Bourges
Les Femmes dans l’oeuvre d’Estève
13 rue Edouard-Branly Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 12:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Découvrez la place des femmes dans l’œuvre de Maurice Estève lors d’une visite express au cœur de son univers pictural.
Cette visite express propose d’explorer la représentation des femmes dans l’œuvre de Maurice Estève, artiste majeur du XXe siècle étroitement lié à Bourges. À travers une sélection d’œuvres, le public est invité à observer la manière dont la figure féminine traverse son travail et nourrit son univers plastique. Ce rendez-vous court et accessible offre des clés de lecture pour mieux comprendre la sensibilité de l’artiste, son regard et l’évolution de sa création. Une découverte thématique idéale au musée Estève. .
13 rue Edouard-Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the place of women in Maurice Estève?s work during an express visit to the heart of his pictorial universe.
L’événement Les Femmes dans l’oeuvre d’Estève Bourges a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Printemps de Bourges Le W Soirée du Jeudi Bourges 16 avril 2026
- Printemps de Bourges Programmation du Vendredi 17 Avril Bourges 17 avril 2026
- Printemps de Bourges Le W Soirée du Vendredi Bourges 17 avril 2026
- Via Ja Mundi Cie. Terremoto Cultural Bourges 18 avril 2026
- PRINTEMPS MON AMOUR ! Création 50ème LE PALAIS D’AURON Bourges 18 avril 2026