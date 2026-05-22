Bourges

Berry Sunday 2026

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-28

Organisé par Good Berry, Berry Sunday revient cet été avec trois rendez-vous festifs à Bourges mêlant house, disco, hip-hop et techno.

Programmation à venir.

Venez danser jusqu’au bout de la nuit, dans différents lieux de la ville de Bourges. Plusieurs jours de fête pendant l’été et plusieurs ambiances. Démarrez le festival à la plage du Val d’Auron pour une ambiance house & disco en plein air.

Ensuite, la Cathédrale de Bourges accueille une soirée open format hip-hop dans un cadre exceptionnel.

Et clôturez l’été destination, la Trouée Verte pour une soirée techno festive et conviviale.

Entre découvertes musicales, cadre atypique et ambiance estivale, Berry Sunday invite le public à profiter de l’été au rythme des musiques actuelles. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 41 45 53 goodberry.asso@gmail.com

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English :

Organized by Good Berry, Berry Sunday returns this summer with three festive events in Bourges mixing house, disco, hip-hop and techno.

Program to follow.

L’événement Berry Sunday 2026 Bourges a été mis à jour le 2026-05-20 par OT BOURGES