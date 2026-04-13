Estève, l’éloge des métiers, Musée Estève, Bourges

Estève, l’éloge des métiers Samedi 23 mai, 17h00 Musée Estève Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

L’établissement scolaire prépare une comédie musicale sur le thème des métiers. Ce thème sera exploité dans le domaine des arts visuels. Dans ce cadre, le choix s’est porté sur le musée Estève qui propose une exposition sur Estève-Cézanne, l’être à l’ouvrage.

Musée Estève 13 Rue Edouard Branly, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248247538 https://www.bourges.fr/site/musee-esteve Parcours rétrospectif de l’oeuvre du peintre Maurice Estève à travers des oeuvres datées de 1919 à 1989. Présentation des différentes techniques pratiquées par l’artiste (peinture à l’huile, aquarelle, dessin, collage et tapisserie).

La classe, l’œuvre !

Ville de Bourges – Direction Musées Patrimoine Historique