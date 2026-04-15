Estève en Berry, Musée Estève, Bourges

Estève en Berry Samedi 23 mai, 17h00 Musée Estève Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Pratique artistique : la séquence répondra à la question « la représentation du monde », sur le temps scolaire. Chaque élève choisira un nom relatif au Berry (nom de lieu, d’objet) et devra en faire sa propre interprétation en travaillant la technique du collage.

Pratique d’écriture : des dialogues seront rédigés et mis en voix à partir de certaines oeuvres figuratives avec personnages de Maurice Estève .

En classe, le projet permettra de réaliser des productions plastiques à partir de noms issus de la culture berrichonne.

Un travail de présentation des réalisations sera réalisé lors d’une deuxième visite au musée.

Musée Estève 13 Rue Edouard Branly, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248247538 https://www.bourges.fr/site/musee-esteve Parcours rétrospectif de l’oeuvre du peintre Maurice Estève à travers des oeuvres datées de 1919 à 1989. Présentation des différentes techniques pratiquées par l’artiste (peinture à l’huile, aquarelle, dessin, collage et tapisserie).

La classe, l’œuvre !

Ville de Bourges – Direction Musées Patrimoine Historique