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Exposition Laissez verdure Bourges

Exposition Laissez verdure Bourges

Exposition Laissez verdure Bourges vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 9 Rue Edouard Branly

Ville : 18000 Bourges

Département : Cher

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 15 novembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Bourges

Exposition Laissez verdure

9 Rue Edouard Branly Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-11-15 19:00:00

Date(s) :
2026-06-26

La galerie La Box présente une nouvelle exposition collective intitulée Laissez verdure .
Venez découvrir et explorer les liens entre création contemporaine et univers végétal. Cette proposition artistique invite le public à parcourir un univers où la nature, le végétal et la création contemporaine se rencontrent. Une exposition à découvrir pour porter un regard sensible et artistique sur le vivant.   .

9 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire   la.box@ensa-bourges.fr

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English :

Galerie La Box presents a new group show entitled Laissez verdure .

L’événement Exposition Laissez verdure Bourges a été mis à jour le 2026-06-08 par OT BOURGES

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