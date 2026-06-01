Exposition Laissez verdure Bourges
Exposition Laissez verdure Bourges vendredi 26 juin 2026.
Bourges
Exposition Laissez verdure
9 Rue Edouard Branly Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-11-15 19:00:00
Date(s) :
2026-06-26
La galerie La Box présente une nouvelle exposition collective intitulée Laissez verdure .
Venez découvrir et explorer les liens entre création contemporaine et univers végétal. Cette proposition artistique invite le public à parcourir un univers où la nature, le végétal et la création contemporaine se rencontrent. Une exposition à découvrir pour porter un regard sensible et artistique sur le vivant. .
9 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire la.box@ensa-bourges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Galerie La Box presents a new group show entitled Laissez verdure .
L’événement Exposition Laissez verdure Bourges a été mis à jour le 2026-06-08 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Festival Natur’Art 2026 Bourges 12 juin 2026
- Mois de la Photo Traces Bourges 12 juin 2026
- Visite express de l’exposition elles- parcours féminins, de l’atelier au musée Bourges 12 juin 2026
- Spectacle Mosaïques Bourges 12 juin 2026
- La Boum Géante Années 80’s-90’s Bourges 13 juin 2026