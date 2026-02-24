Bourges

La Boum Géante Années 80’s-90’s

Place Gordaine Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 22:00:00

fin : 2026-06-12 04:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Le grand retour à Bourges pour une 3ème édition qui s’annonce incroyable !

La bande-son de ta jeunesse fait son grand retour ! Prépare-toi à replonger dans l’ambiance survoltée des années 80 et 90, avec juste ce qu’il faut de 2000’s pour pimenter la soirée. Entre slows inoubliables, tubes cultes et refrains que tu pensais avoir oubliés… tout est réuni pour un pur moment de nostalgie et de fête.

Aux platines, notre DJ culte des années 80/90 enchaîne les hits. Prépare toi à replonger dans l’ambiance survoltée des années 80 et 90, avec juste ce qu’il faut de 2000’s.

Plonges dans une vraie boum géante une déco XXL et immersive, des goodies à gagner, et même une PhotoBoum avec photographe et vidéaste pour immortaliser cette soirée ! .

Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

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English :

The grand return to Bourges for an incredible 3rd edition!

L’événement La Boum Géante Années 80’s-90’s Bourges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BOURGES