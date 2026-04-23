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Spectacle Mosaïques Bourges

Spectacle Mosaïques Bourges

Spectacle Mosaïques Bourges vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 34 Rue Henri Sellier

Ville : 18000 Bourges

Département : Cher

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Bourges

Spectacle Mosaïques

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Une soirée pluridisciplinaire où cinquante élèves du collège Victor Hugo mêlent musique et danse.
L’ Auditorium Corinne-Dadat accueille le Spectacle Mosaïques , une restitution artistique des Classes à Horaires Aménagés Musique et Danse du collège Victor Hugo.

Le vendredi 12 juin à 19h30, une cinquantaine d’élèves, de la 6e à la 3e, présentent leurs travaux de fin d’année. Le programme musical met à l’honneur les formations collectives ensembles à vent, guitares classiques, musiques actuelles et chorale. Côté danse, les spectateurs découvriront des chorégraphies aux esthétiques variées.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.   .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60  conservatoire@ville-bourges.fr

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English :

A multi-disciplinary evening in which fifty students from Collège Victor Hugo combine music and dance.

L’événement Spectacle Mosaïques Bourges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT BOURGES

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