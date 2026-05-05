Visite immersive du musée du Matériel et de la maintenance, musée du Matériel et de la maintenance, Bourges

Visite immersive du musée du Matériel et de la maintenance Samedi 23 mai, 19h00 musée du Matériel et de la maintenance Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Alors que la nuit tombe, l’Ecole du Matériel vous ouvre les portes de son musée !

Venez découvrir l’histoire de la maintenance miliaire dans une ambiance immersive : lumière bleue et sons d’ateliers. Découvrez notre ancien véhicule atelier, présenté exceptionnellement pour l’occasion.

Mettez vous dans la peau d’un maintenancier et repartez avec votre photo souvenir.

Entrée toutes les 30 min.

musée du Matériel et de la maintenance avenue de Dun, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248687439 https://www.instagram.com/museedumateriel/ https://www.facebook.com/people/Mus%C3%A9e-du-Mat%C3%A9riel-et-de-la-maintenance/61554336582376/ Musée présentant l’histoire de la maintenance militaire, situé au sein des Ecoles Militaire de Bourges. – Accès du lundi au vendredi 8h-17h (seulement les matins le vendredi). Sure rendez-vous.

– Arrêt de bus : « Musées des Ecoles militaires » (L1)

– Accès PMR

– Parking

Nuit européenne des musées

© équipe du musée du Matériel et de la maintenance