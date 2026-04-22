Bourges

Le Monde Vu Par George Sand

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-05-09

Découvrez l’exposition Le monde vu par George Sand , entre littérature, art et regard sur son époque.

À l’occasion du Mois de la photo et de la commémoration Bourges Sand 2026 , l’exposition Le monde vu par George Sand invite à découvrir la vision humaniste et engagée de l’autrice. À travers ses romans, son théâtre et sa correspondance, elle met en lumière une pensée où l’art littérature, peinture, musique joue un rôle essentiel dans la société du XIXe siècle. Présentée dans le hall et les couloirs du rez-de-chaussée du Conservatoire, cette exposition vous propose de (re)découvrir une figure majeure et son regard sur le monde. Visible du 9 mai au 14 juin aux horaires d’ouverture. Entrée gratuite. .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

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English :

Discover the exhibition The world as seen by George Sand , a blend of literature, art and a view of her time.

L’événement Le Monde Vu Par George Sand Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES