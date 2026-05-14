Bourges

Nuit Européenne des Musées Musée du Train et des équipages militaires

7 bis Avenue de Dun Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

C’est la Nuit Européenne des musées, il est tard… Le musée est dans le noir, venez découvrir ses mystères et ses objets insolites.

C’est la Nuit Européenne des musées, il est tard… Le musée est dans le noir, venez découvrir ses mystères et ses objets insolites. Pour se faire munissez-vous vite d’une lanterne à l’accueil et partez à la découverte de l’histoire de l’arme du Train ! Mais d’ailleurs, savez-vous seulement qui a créer l’arme du Train ?

Un jeu de piste palpitant, qui ravira petits et grands. Venez nombreux vous ne serez pas déçu ! .

7 bis Avenue de Dun Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 50 coralie2.da-rocha@intradef.gouv.fr

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English :

It’s European Museum Night, and it’s late… The museum is in the dark, so come and discover its mysteries and unusual objects.

L’événement Nuit Européenne des Musées Musée du Train et des équipages militaires Bourges a été mis à jour le 2026-05-12 par BERRY