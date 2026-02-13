La gardienne du souffle des artistes

Patinoire Sarah Abitbol Bourges Cher

Début : 2026-05-23 15:30:00

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Dans le cadre de l’année George Sand, l’Association de Patinage Artistique de Bourges vous invite à découvrir ses patineurs dans un show festif de fin de saison.

Patinoire Sarah Abitbol Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 01 emil.piat@gmail.com

As part of the George Sand Year, the Association de Patinage Artistique de Bourges invites you to discover its skaters in a festive end-of-season show.

L’événement La gardienne du souffle des artistes Bourges a été mis à jour le 2026-02-13 par BERRY