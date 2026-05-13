Visite à la lampe torche des collections, Musée du Train et des équipages militaires, Bourges

Visite à la lampe torche des collections Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Train et des équipages militaires Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

C’est la Nuit Européenne des musées, il est tard… Le musée est dans le noir, venez découvrir ses mystères et ses objets insolites. Pour se faire munissez-vous vite d’une lanterne à l’accueil et partez à la découverte de l’histoire de l’arme du Train ! Mais d’ailleurs, savez-vous seulement qui a créer l’arme du Train ?

Un jeu de piste palpitant, qui ravira petits et grands. Venez nombreux vous ne serez pas déçu !

Musée du Train et des équipages militaires Avenue de Dun sur Auron 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 68 74 50 Situé au sein des écoles militaires de Bourges, le musée du Train et des équipages militaires est rattaché à la délégation au patrimoine de l’armée de Terre (DELPAT) dont dépendent les quinze musées de l’armée de Terre.

Partez à la découverte de l’histoire de l’arme du Train, de sa création en 1807 par Napoléon 1er jusqu’à nos jours.

Pour en connaitre davantage, il vous suffit de venir découvrir le musée !

Un parcours ludique spécialement conçu pour les enfants en compagnie de Napoléon Ier leur permet de découvrir l’histoire et la vie militaire.

Que vous soyez passionné d’histoire, curieux de nature ou en sortie familiale, venez découvrir le patrimoine militaire !

Au cœur des écoles militaires de Bourges, le musée du Train et des équipages militaires vous ouvre ses portes du mercredi au dimanche, de mars à novembre, pour une visite aussi passionnante qu’inattendue. Accessible aux petits comme aux grands, ce musée vous invite à plonger dans une aventure humaine unique, à la découverte de celles et ceux qui, depuis plus de deux siècles, assurent le transport du matériel, le ravitaillement et l’appui au mouvement de l’armée de Terre sur tous les théâtres. Parkings

C’est la Nuit Européenne des musées, il est tard… Le musée est dans le noir, venez découvrir ses mystères et ses objets insolites. Pour se faire munissez-vous vite d’une lanterne à l’accueil et à !…

musée du Train et des équipages militaires©