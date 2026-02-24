Visites guidées Les extérieurs de la Cathédrale et Centre Historique Bourges

Visites guidées Les extérieurs de la Cathédrale et Centre Historique

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 15:30:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Visites guidées de l’extérieur de la cathédrale et du centre historique.

La cathédrale Saint-Étienne de Bourges, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un chef-d’œuvre de l’art gothique. Lors de la visite de l’extérieur vous pouvez admirer les 5 portails richement sculptés, les contreforts et arcs-boutants mais aussi les magnifiques vitraux, vous poursuivrez ensuite la visite par le centre historique avec ses maisons en pans de bois. 7 .

English :

Guided tours of the exterior of the Cathedral and the Historic Center.

