Visites guidées Les extérieurs de la Cathédrale et Centre Historique Bourges
Visites guidées Les extérieurs de la Cathédrale et Centre Historique Bourges samedi 23 mai 2026.
Visites guidées Les extérieurs de la Cathédrale et Centre Historique
Office de Tourisme Bourges Cher
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 15:30:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Visites guidées de l’extérieur de la cathédrale et du centre historique.
Visites guidées de l’extérieur de la cathédrale et du centre historique.
La cathédrale Saint-Étienne de Bourges, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un chef-d’œuvre de l’art gothique. Lors de la visite de l’extérieur vous pouvez admirer les 5 portails richement sculptés, les contreforts et arcs-boutants mais aussi les magnifiques vitraux, vous poursuivrez ensuite la visite par le centre historique avec ses maisons en pans de bois. 7 .
Office de Tourisme Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 02 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tours of the exterior of the Cathedral and the Historic Center.
L’événement Visites guidées Les extérieurs de la Cathédrale et Centre Historique Bourges a été mis à jour le 2026-02-24 par OT BOURGES