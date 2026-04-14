Bourges

Nuit Européenne des Musées Initiation à la Linogravure

13 Rue Edouard Branly Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Initiez-vous à la linogravure lors d’un atelier créatif et accessible à tous !

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le Musée Estève vous propose un atelier d’initiation à la linogravure animé par Coucouche Papier. De 20h à minuit, le public est invité à découvrir cette technique d’impression artisanale qui consiste à graver un motif dans une plaque de linoléum avant de l’encrer et de l’imprimer. Accessible à tous, cet atelier permet de s’essayer à une pratique artistique ludique et de repartir avec sa création. Une belle occasion de laisser libre cours à sa créativité dans une ambiance conviviale. Gratuit, sans inscription. .

13 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr

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English :

Initiate yourself to linocut in a creative workshop accessible to all!

L’événement Nuit Européenne des Musées Initiation à la Linogravure Bourges a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BOURGES