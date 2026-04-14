Visite de la maison des Musées et de sa nouvelle exposition temporaire, Maison des musées, Bourges
Visite de la maison des Musées et de sa nouvelle exposition temporaire, Maison des musées, Bourges samedi 23 mai 2026.
Visite de la maison des Musées et de sa nouvelle exposition temporaire Samedi 23 mai, 20h00 Maison des musées Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Visite libre de la Maison des Musées et de sa nouvelle exposition temporaire « ELLES, parcours féminins de l’atelier au musée »
Maison des musées Bourges, place Etienne-Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248578245 A la place du musée des Meilleurs ouvriers de France se déploie la maison des Musées, le temps de la rénovation des musées de Bourges. Accessible aux PMR
Visite libre de la Maison des Musées et de sa nouvelle exposition temporaire « ELLES, parcours féminins de l’atelier au musée »
©Direction Musées Patrimoine Historique – ville de Bourges
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