Bourges

Nuit Européenne des Musées au Musée du Matériel et de la Maintenance

Avenue de Dun-sur-Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Plongez dans une visite immersive inédite au Musée du Matériel et de la maintenance militaire à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées.

Pour sa première participation à la Nuit Européenne des Musées, le Musée du Matériel et de la maintenance militaire ouvre exceptionnellement ses portes en soirée pour une expérience immersive originale.

Le public est invité à découvrir les collections du musée dans une ambiance sonore et lumineuse spécialement conçue pour l’événement, offrant une nouvelle approche du patrimoine militaire et technique présenté sur place. Cette visite libre promet une immersion captivante au cœur de l’histoire et des savoir-faire liés au matériel et à la maintenance militaire.

Entrée gratuite, sans réservation, de 19h à 23h. .

Avenue de Dun-sur-Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 39

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English :

Immerse yourself in a unique immersive visit to the Musée du Matériel et de la Maintenance Militaire for European Museum Night.

L’événement Nuit Européenne des Musées au Musée du Matériel et de la Maintenance Bourges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BOURGES