Culan

Bal!ade en Boischaut, Concert Sergent Pepper Trio

Culan Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Concert Reprises des Beatles en acoustique, dans le cadre du Festival de la Voix de Châteauroux

Les Sergent Pepper, c’est l’histoire de trois musiciens passionnés, qui, depuis huit ans revisitent avec brio l’univers des Beatles. Loin des tributes classiques, ils proposent une relecture intime et vibrante uniquement des instruments acoustiques et des harmonies vocales à trois. Leur exigence et leur maîtrise bluffante font renaître, dès les premières notes, la magie des Fab Four. Plus qu’un hommage, c’est une véritable redécouverte l’esprit, l’énergie et le feeling originel des Beatles jaillissent avec intensité. En concert, les tubes s’enchaînent, le public chante, tape des mains, danse et retrouve l’ivresse de la Beatlemania. Une expérience jubilatoire qui rappelle pourquoi les Beatles sont éternels. Réservation 0644204855 0 .

Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 20 48 55

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English :

Three girls, three voices, three temperaments: a festive musical moment in store! As part of the 20th Châteauroux Voice Festival

L’événement Bal!ade en Boischaut, Concert Sergent Pepper Trio Culan a été mis à jour le 2026-04-15 par OT CHATEAUMEILLANT