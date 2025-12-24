Brocante, bourse aux timbres et cartes postales

place de la mairie Culan Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Venez chiner, découvrir, échanger et collectionner dans une ambiance conviviale

Les amateurs d’objets anciens, de collections et de belles trouvailles sont invités à la brocante et bourse aux timbres et cartes postales. Vous y trouverez de nombreux exposants proposant objets anciens, livres, bibelots, vêtements, vaisselle, jouets, etc. Un espace dédié aux passionnés de philatélie et de cartophilie dans la salle de la mairie.

L’AS Culan cyclisme et le club philatélique Culan/Châteaumeillant vous attendent nombreux pour cette journée placée sous le signe de la convivialité, de la mémoire et de la découverte. .

place de la mairie Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 32 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and browse, discover, exchange and collect in a friendly atmosphere

L’événement Brocante, bourse aux timbres et cartes postales Culan a été mis à jour le 2025-12-22 par OT CHATEAUMEILLANT