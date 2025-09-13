Jeu photo à Culan Culan
Jeu photo à Culan Culan mercredi 15 juillet 2026.
Culan
Jeu photo à Culan
Bourg Culan Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-07-15
Jeu de piste photo dans le bourg de Culan Ou a été prise cette photo?!
Tu connais bien le village ? Ou bien tu ne le connais pas et voici un moyen de le découvrir! Tu aimes observer les moindres détails autour de toi ? Ce jeu est fait pour toi ! Nous te donnons toute une liste de photos et à toi de deviner où elles ont été prises ! Bulletin d’inscription à retirer à L’Office de Tourisme de Culan à partir du 15 juillet et à retourner avant le 17 août. .
Bourg Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 62 03 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Photo treasure hunt in the village of Culan: Where was this photo taken?
L’événement Jeu photo à Culan Culan a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CHATEAUMEILLANT
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