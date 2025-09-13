Culan

Jeu photo à Culan

Bourg Culan Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-07-15

Jeu de piste photo dans le bourg de Culan Ou a été prise cette photo?!

Tu connais bien le village ? Ou bien tu ne le connais pas et voici un moyen de le découvrir! Tu aimes observer les moindres détails autour de toi ? Ce jeu est fait pour toi ! Nous te donnons toute une liste de photos et à toi de deviner où elles ont été prises ! Bulletin d’inscription à retirer à L’Office de Tourisme de Culan à partir du 15 juillet et à retourner avant le 17 août. .

Bourg Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 62 03 92

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English :

Photo treasure hunt in the village of Culan: Where was this photo taken?

L’événement Jeu photo à Culan Culan a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CHATEAUMEILLANT