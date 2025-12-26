Course cycliste 82ème prix des deux ponts

Culan Cher

Début : 2026-09-21

fin : 2026-09-21

Course cycliste au village de Culan

Venez encourager les coureurs et partager un moment sportif et festif, Elite/National, Challenge Boischaut Marche. .

Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 55 90 28

English :

Cycle race in the village of Culan

