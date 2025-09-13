Randonnée gourmande à Culan Culan
Randonnée gourmande à Culan Culan dimanche 13 septembre 2026.
Culan
Randonnée gourmande à Culan
Culan Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 10:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Venez découvrir Culan autrement ! Une vraie randonnée et un vrai repas!
Au fil des sentiers, profitez d’une balade conviviale ponctuée d’étapes gourmandes. Un parcours accessible à tous dans la campagne berrichonne. Des haltes gourmandes avec produits du terroir. Une ambiance festive et conviviale.
Découverte du patrimoine et de la nature autour de Culan.
Venez en famille ou entre amis pour partager une journée pleine de saveurs et de découvertes !
Attention les places sont limitées inscription au 02.48.56.64.41
Départ entre 10h30 et 11h30 20 .
Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 64 41
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English :
Discover Culan differently! A real hike and a real meal!
L’événement Randonnée gourmande à Culan Culan a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CHATEAUMEILLANT
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