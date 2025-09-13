Culan

Randonnée gourmande à Culan

Culan Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 10:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Venez découvrir Culan autrement ! Une vraie randonnée et un vrai repas!

Au fil des sentiers, profitez d’une balade conviviale ponctuée d’étapes gourmandes. Un parcours accessible à tous dans la campagne berrichonne. Des haltes gourmandes avec produits du terroir. Une ambiance festive et conviviale.

Découverte du patrimoine et de la nature autour de Culan.

Venez en famille ou entre amis pour partager une journée pleine de saveurs et de découvertes !

Attention les places sont limitées inscription au 02.48.56.64.41

Départ entre 10h30 et 11h30 20 .

Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 64 41

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English :

Discover Culan differently! A real hike and a real meal!

L’événement Randonnée gourmande à Culan Culan a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CHATEAUMEILLANT