Randonnée pédestre et vtt

Culan Cher

Début : 2026-10-25 07:30:00

Randonnée pédestre et vtt AS Culan cyclisme

L’AS Culan cyclisme organise une randonnée pédestre et vtt, départ à partir de 7h30 .

Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 55 90 28

English :

Hiking and mountain biking AS Culan cyclisme

