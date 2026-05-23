Visite historique de Culan du moyen âge à nos jours Culan
Visite historique de Culan du moyen âge à nos jours Culan samedi 18 juillet 2026.
Culan
Visite historique de Culan du moyen âge à nos jours
la tuilerie Culan Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Partez à la découverte de Culan à travers les siècles !
Cette visite historique vous invite à explorer l’histoire du village, du Moyen Âge à nos jours. Entre patrimoine, anecdotes et évolution de la vie locale, vous découvrirez les lieux emblématiques qui ont façonné l’identité de Culan au fil du temps.
Une balade enrichissante et conviviale pour petits et grands, au cœur d’un village chargé d’histoire et de caractère.Rendez-vous à 18h à la tuilerie. .
la tuilerie Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 64 41 mairie.de.culan@wanadoo.fr
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English :
Discover Culan through the centuries!
L’événement Visite historique de Culan du moyen âge à nos jours Culan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT CHATEAUMEILLANT
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