Culan

Visite historique de Culan du moyen âge à nos jours

la tuilerie Culan Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Partez à la découverte de Culan à travers les siècles !

Cette visite historique vous invite à explorer l’histoire du village, du Moyen Âge à nos jours. Entre patrimoine, anecdotes et évolution de la vie locale, vous découvrirez les lieux emblématiques qui ont façonné l’identité de Culan au fil du temps.

Une balade enrichissante et conviviale pour petits et grands, au cœur d’un village chargé d’histoire et de caractère.Rendez-vous à 18h à la tuilerie. .

la tuilerie Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 64 41 mairie.de.culan@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Culan through the centuries!

L’événement Visite historique de Culan du moyen âge à nos jours Culan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT CHATEAUMEILLANT